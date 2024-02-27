В Армении прокомментировали сообщения о визите Зеленского

«Надеюсь, что это принесет позитивные изменения, если такой визит будет, хотя на текущий момент я не могу точно ничего сказать», — сообщил журналистам политик.

Также Симонян отметил, что разговоры о достижении мира между Баку и Ереваном при визите Зеленского будут приемлемы в том случае, если визит состоится в обе страны, прокомментировав сообщения азербайджанских СМИ, что никакого визита президента Украины в Азербайджан не планируется: «Я удивляюсь что заявления азербайджанских чиновников являются последней истиной. А если выяснится, что едет в Азербайджан? Что скажете?» — прокомментировал он.