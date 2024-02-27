Ле Пен раскритиковала Макрона из-за слов об отправке войск на Украину

Глава французской политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала главу государства Эммануэля Макрона из-за его высказываний о возможной отправке войск Европейского союза (ЕС) на Украину . На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) она написала, что Макрон «играет в военачальника».

«Эммануэль Макрон играет в военачальника, но речь идет о жизни наших детей, о которых он так беззаботно говорит. Это вопрос мира или войны в нашей стране», – написала Ле Пен.

До этого Эммануэль Макрон на конференции по поддержке Украины в Париже заявил, что западные союзники Украины сформировали коалицию по поставкам Украине дальнобойного вооружения. Согласно его информации, объединение создано для того, чтобы привлечь все государства, у которых есть оборонные возможности, и запустить поставки нового оружия Киеву.