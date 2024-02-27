Пентагон счел, что помощники министра обороны США Ллойда Остина действовали в ходе его секретной госпитализации в соответствии с правилами, однако по итогам проверки были даны в общей сложности восемь рекомендаций. Об этом говорится в отчете, опубликованном военным ведомством.

Ранее Остин был госпитализирован в медцентр Уолтера Рида, у него диагностировали рак простаты. Министра прооперировали из-за возникших осложнений. Специалисты сообщали, что ожидают полного восстановления Остина, но отметили, что это может быть долгим процессом. При этом то, что министр обороны скрывал проблемы со здоровьем, вызвало скандал в США.

Сам Остин сообщил, что поступил «неправильно», решив скрыть информацию о своей госпитализации от руководства США, и принес извинения американской общественности.

На фоне скандала Пентагон провел проверку и опубликовал по ее итоги в «Несекретном резюме относительно госпитализации министра Остина».

В документе отмечается, что окружение Остина «было ограничено» в своих действиях из-за врачебной тайны и права главы Пентагона на неприкосновенность частной жизни.

При этом, по данным Минобороны США, заместитель Остина, которой были переданы его полномочия, хоть и не была уведомлена о серьезности ситуации и находилась в отпуске в Пуэрто-Рико «всегда была в состоянии выполнять все функции и обязанности» министра обороны.