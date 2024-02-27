Нетаньяху: Израиль имеет поддержку большинства жителей США по Газе

"С самого начала войны я веду политическую кампанию, цель которой - сдержать давление, направленное на преждевременное прекращение войны, и с другой стороны - добиться поддержки Израиля. У нас есть значительные успехи в этой области, потому что сегодня в США опубликован опрос Harvard-Harris, согласно которому 82% американского населения поддерживает Израиль. Это означает, что четверо из пяти граждан США поддерживают Израиль, а не ХАМАС. Это дает нам силы продолжать кампанию до полной победы", - заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.