В США посоветовали «финляндизировать» Украину

Лучшим способом для Украины избежать длительного вооруженного конфликта с Россией может стать путь Финляндии времен холодной войны - нейтралитет. Об этом на страницах Responsible Statecraft заявил профессор политологии Тулейнского университета Кристофер Феттвайс.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что Россия не собирается уступать давлению Запада. При этом, по его словам, «Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде» и Киев обязательно присоединится к альянсу.

Однако, по мнению Кристофера Феттвайса, расширение НАТО создаст дополнительные условия для роста напряженности и разжигания конфликта на Украине, так как «Россия не станет молча наблюдать за ее вступлением во вражеский лагерь».

«Но есть другое решение, которое вполне может обеспечить Украине безопасность, не усугубляя при этом обеспокоенность России. Украину надо «финляндизировать»», - заметил он.

Политолог напомнил, что в годы холодной войны Финляндия старалась не критиковать Советский Союз и давала понять Москве, что у него нет желания присоединяться к какому-либо альянсу, будь то НАТО или Варшавский договор.

Кристофер Феттвайс уверен, что вынужденный нейтралитет для Украины может стать тем же, чем он стал для финнов - возможностью «сохранять свободу и не попадать в различные кризисы».

«В случае финляндизации Украина (…) станет нейтральным государством, буферной зоной между Россией и НАТО. Украинский народ будет нейтрален, а, следовательно, он будет в безопасности», - считает эксперт.