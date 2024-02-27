В Испании высказали новую версию убийства перебежчика Кузьминова

Испанские власти с первого дня знали о пребывании в стране российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, проживающего там по украинскому паспорту и убитому в феврале в городе Вильяхойоса. Об этом сообщает El Mundo.

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Кроме того, испанские следователи высказали новую версию его убийства, согласно которой Кузьмина вычислили, когда он пытался привезти в Испанию свою мать, 52-летнюю Инну Кузьминову. Ранее предполагалось, что личность перебежчика была раскрыта, когда он начал подготовку к приезду в страну его бывшей девушки.