Токаев пригласил Гутерриша на саммит ШОС в Казахстане

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Женеве передал ему приглашение казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева принять участие в июльском саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщили в МИД Казахстана.

"Были обсуждены текущие глобальные вызовы, углубление региональной кооперации между странами Центральной Азии, а также инициатива учреждения Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана в Алма-Ате. Министр также вручил генсеку ООН приглашение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на саммит ШОС, запланированный в июле текущего года в Казахстане", - говорится в сообщении пресс-службы.

Гутерриш в свою очередь, "поблагодарив за приглашение, высоко оценил усилия Казахстана в вопросах продвижения устойчивого развития и укрепления международного мира и безопасности, в том числе в рамках региональных организаций, таких как ШОС и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии", добавили в МИД.