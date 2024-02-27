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МИД Японии сообщил, что новые санкции против РФ находятся на финальной стадии согласования

Новые санкции Японии в отношении РФ из-за ситуации на Украине находятся на финальной стадии согласования и будут оглашены в ближайшее время. Об этом на регулярной пресс-конференции сообщила глава МИД Японии Ёко Камикава.

В МИД Японии рассказали о новых санкциях против РФ
© РИА Новости

"Новый пакет ограничительных мер находится в финальной стадии согласования", - отметила она.

Камикава также в очередной раз подвергла критике действия РФ на Украине.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее объявил, что правительство Японии также расширит санкционные списки в отношении РФ из-за ситуации на Украине, как ранее на прошлой неделе сделали другие члены Группы семи.

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