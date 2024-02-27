В МИД Японии рассказали о новых санкциях против РФ

МИД Японии сообщил, что новые санкции против РФ находятся на финальной стадии согласования
Новые санкции Японии в отношении РФ из-за ситуации на Украине находятся на финальной стадии согласования и будут оглашены в ближайшее время. Об этом на регулярной пресс-конференции сообщила глава МИД Японии Ёко Камикава.
"Новый пакет ограничительных мер находится в финальной стадии согласования", - отметила она.
Камикава также в очередной раз подвергла критике действия РФ на Украине.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее объявил, что правительство Японии также расширит санкционные списки в отношении РФ из-за ситуации на Украине, как ранее на прошлой неделе сделали другие члены Группы семи.