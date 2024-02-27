В МИД Японии рассказали о новых санкциях против РФ

Новые санкции Японии в отношении РФ из-за ситуации на Украине находятся на финальной стадии согласования и будут оглашены в ближайшее время. Об этом на регулярной пресс-конференции сообщила глава МИД Японии Ёко Камикава.

"Новый пакет ограничительных мер находится в финальной стадии согласования", - отметила она.

Камикава также в очередной раз подвергла критике действия РФ на Украине.