В США обвинили Конгресс в тупике с помощью Украине

Ситуация, при которой американский парламент оказался неспособен согласовать меры по охране границы с Мексикой и новые средства на помощь Украине, не несет смысла и является проявлением ребячества конгрессменов, сказал политик-демократ Ли Баузингер в беседе с РИА Новости.

Кандидат в конгрессмены от 23-го федерального округа Техаса так оценил тупик, в котором оказались законодатели.

Баузингер подчеркнул, что поддерживает отправку дополнительной помощи Киеву, но не считает целесообразным поддерживать Израиль. По его мнению, еврейское государство является «агрессором».

Политик считает, что американскому парламенту нужно принять «более значимые усилия», чтобы обновить иммиграционный процесс в Штатах посредством принятия единой масштабной реформы.