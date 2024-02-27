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Названо число ожидающих вступления в БРИКС стран

25 стран ожидают присоединения к БРИКС, на саммите в Казани к объединению присоединятся новые члены. Такое число в интервью ТАСС назвал посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука.

Названо число ожидающих вступления в БРИКС стран
© РИА Новости

По его оценке, к октябрьскому саммиту в Казани кандидаты на присоединение будут вне всяких сомнений, и «вопрос расширения все еще будет стоять перед БРИКС в обозримом будущем». Однако «все равно не будет возможности принять оставшиеся страны», это должно происходить постепенно, подчеркнул посол.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна в скором времени вступит в состав БРИКС.

На данный момент членами объединения являются девять государств, а именно Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

Расширение БРИКС названо важнейшим шагом для роста инвестиций

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