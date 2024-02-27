Названо число ожидающих вступления в БРИКС стран

25 стран ожидают присоединения к БРИКС , на саммите в Казани к объединению присоединятся новые члены. Такое число в интервью ТАСС назвал посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука.

По его оценке, к октябрьскому саммиту в Казани кандидаты на присоединение будут вне всяких сомнений, и «вопрос расширения все еще будет стоять перед БРИКС в обозримом будущем». Однако «все равно не будет возможности принять оставшиеся страны», это должно происходить постепенно, подчеркнул посол.