Кулеба обратился к уехавшим украинцам

«Мы понимаем, что некоторые люди не могут иметь такого выбора из-за состояния здоровья или других личных обстоятельств. Но тех, кто имеет выбор, мы приглашаем вернуться и помочь Украине бороться», – сказал Кулеба в интервью The Irish Times.

Первая леди Украины Елена Зеленская ранее высказалась о том, что вынуждать украинцев возвращаться на родину неправильно. Она также уверена, что демократические страны «не будут делать резких движений».

До этого Владимир Зеленский обращался к уехавшим с призывом вернуться. Он говорил о том, что идти на фронт не обязательно. По его словам, поддержка нужна и экономике страны. Как ранее писал «Телеканал 360», бывший глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что бойцы ВСУ жестко критикуют власти страны. Военнослужащие недовольны нехваткой личного состава.