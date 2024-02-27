Во Франции заявили о вероятности Третьей мировой войны
Заявление о грядущем нападении России на Европу, которое лидер Франции Эммануэль Макрон сделал ранее, призвано втянуть французов в мировую войну. К такому выводу пришел лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X, передает РИА Новости.
Ранее Эммануэль Макрон на открытии международной конференции, посвященной поддержке Украине, заявил о планах России «напасть» на страны Европы. Он привел этот аргумент как повод не прекращать поддержку Украины.
«Так что? Мы ведем войну? Третью мировую?! Очевидно, это и есть цель», — написал Филиппо.
Он считает, что Франция должна отказаться от поддержки Украины и поставки ей оружия, а также покинуть НАТО.
По итогам конференции в Париже лидер Франции добавил, что некоторые страны НАТО могут даже отправить свои войска на Украину, однако консенсус по этому вопросу пока не достигнут.
Ранее депутат ГД от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что группа стран НАТО решила устроить заговор с целью легализовать присутствие своих военных на Украине. В то же время он признал, что бойцы НАТО и так воюют на Украине, только делают это в статусе наемников.