Во Франции заявили о вероятности Третьей мировой войны

Заявление о грядущем нападении России на Европу, которое лидер Франции Эммануэль Макрон сделал ранее, призвано втянуть французов в мировую войну. К такому выводу пришел лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X, передает РИА Новости.

Ранее Эммануэль Макрон на открытии международной конференции, посвященной поддержке Украине, заявил о планах России «напасть» на страны Европы. Он привел этот аргумент как повод не прекращать поддержку Украины.

«Так что? Мы ведем войну? Третью мировую?! Очевидно, это и есть цель», — написал Филиппо.

Он считает, что Франция должна отказаться от поддержки Украины и поставки ей оружия, а также покинуть НАТО.

По итогам конференции в Париже лидер Франции добавил, что некоторые страны НАТО могут даже отправить свои войска на Украину, однако консенсус по этому вопросу пока не достигнут.