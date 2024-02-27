Посол ЮАР предупредил об угрозе выхода страны из БРИКС

ЮАР может изменить свой внешнеполитический курс и выйти из БРИКС в случае победы оппозиции на выборах президента страны, заявил в интервью ТАСС посол республики в Москве Мзувукиле Джефф Макетука. Он пояснил, что ряд оппозиционных партий в Южной Африке враждебно настроен по отношению к России.

«Если официальная оппозиция победит на выборах, произойдут изменения во внешнеполитической позиции Южной Африки. Велика вероятность, что, если это произойдет, Южная Африка будет выведена из БРИКС. Примерно таким же образом, как это произошло в Аргентине», — сказал дипломат.

Макетука добавил, что, если у власти останется правящая в настоящее время партия «Африканский национальный конгресс», никаких изменений не случится. Главной оппозиционной силой он назвал «Демократический альянс» и подчеркнул, что в случае ее успеха «расклад изменится», поскольку эта политсила «не является другом России».

Всеобщие выборы в ЮАР состоятся 29 мая 2024 года. Лидер победившей партии станет президентом страны. Правящая партия «Африканский национальный конгресс» утвердила своим кандидатом действующего президента Сирила Рамафосу.

Ранее новый президент Аргентины Хавьер Милей отклонил приглашение о вступлении страны в БРИКС. Он направил официальный отказ российскому президенту Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, а также другим лидерам содружества. В письме аргентинский лидер указал, что не считает участие страны в содружестве уместным в настоящий момент.