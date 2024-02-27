$92.63-0.12100.18-0.26
Войти в почту

Мадуро назвал виновных в конфликте на Украине

Виновниками вооруженного конфликта на Украине являются США, превратившие эту страну в угрозу России, заявил в эфире телеканала Venezolana de Televisión президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он подчеркнул, что Штаты отказываются признавать свою вину. При этом политик выразил надежду, что конфликт будет урегулирован.

Мадуро назвал виновных в конфликте на Украине
© globallookpress.com

«США установили базы центрального разведывательного управления (ЦРУ) и взяли под контроль Украину, чтобы атаковать Россию. <...> Украину превратили в угрозу для России, и это объясняет конфликт, в котором сегодня мы находимся», — сказал Мадуро.

Президент России Владимир Путин в апреле 2023 года также говорил, что поддержка США цветных революций и госпереворота в Киеве в 2014 году привела к сегодняшнему конфликту на Украине. Госпереворот в 2014 году привел к деградации отношений между Москвой и Вашингтоном, подчеркнул глава государства.

Ранее Николас Мадуро указал, что Россия побеждает в развязанном США и НАТО конфликте на Украине и стала экономически еще сильнее. Он подчеркнул, что развязанная Западом на Украине война «аморальна». Также глава латиноамериканского государства заявил, что Венесуэла в ближайшее время войдет в состав БРИКС. По его словам, на смену старому колониальному миру приходит «новый мир с БРИКС».

В мире
Николас Мадуро
Владимир Путин
БРИКС
ЦРУ
НАТО
Россия
Венесуэла Боливарианская Республика
Соединенные Штаты
Украина