Виновниками вооруженного конфликта на Украине являются США, превратившие эту страну в угрозу России, заявил в эфире телеканала Venezolana de Televisión президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он подчеркнул, что Штаты отказываются признавать свою вину. При этом политик выразил надежду, что конфликт будет урегулирован.

«США установили базы центрального разведывательного управления (ЦРУ) и взяли под контроль Украину, чтобы атаковать Россию. <...> Украину превратили в угрозу для России, и это объясняет конфликт, в котором сегодня мы находимся», — сказал Мадуро.

Президент России Владимир Путин в апреле 2023 года также говорил, что поддержка США цветных революций и госпереворота в Киеве в 2014 году привела к сегодняшнему конфликту на Украине. Госпереворот в 2014 году привел к деградации отношений между Москвой и Вашингтоном, подчеркнул глава государства.