Вандалы разрезали флаги Украины напротив мэрии в Днепропетровске

Неизвестные совершили акт вандализма в Днепропетровске напротив мэрии, на аллее в честь павших военных. Они разрезали украинские флаги, об этом рассказала одна из инициаторов создания аллеи Елена Мосийчук в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).