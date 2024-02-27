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Во Франции заговорили о войне после заявления Макрона о России

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о якобы грядущем нападении России на Европу призваны втянуть французов в мировую войну. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Во Франции заговорили о войне после заявления Макрона о России
© РИА Новости

На открытии международной конференции, посвященной поддержке Украине, Макрон заявил, что Россия "может напасть" на европейские страны, пишет РИА Новости.

"Так что? Мы ведем войну? Третью мировую?! Очевидно, это и есть цель (Макрона. — Прим. ред.)", — написал Филиппо.

Политик выразил уверенность, что Франции следует отказаться от дальнейшей поддержки Украины и покинуть НАТО.

Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину

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