Во Франции заговорили о войне после заявления Макрона о России
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о якобы грядущем нападении России на Европу призваны втянуть французов в мировую войну. Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
На открытии международной конференции, посвященной поддержке Украине, Макрон заявил, что Россия "может напасть" на европейские страны, пишет РИА Новости.
"Так что? Мы ведем войну? Третью мировую?! Очевидно, это и есть цель (Макрона. — Прим. ред.)", — написал Филиппо.
Политик выразил уверенность, что Франции следует отказаться от дальнейшей поддержки Украины и покинуть НАТО.