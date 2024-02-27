В США арестовали бывшего информатора ФБР из-за Байдена

В Лос-Анджелесе арестовали бывшего информатора ФРБ Александра Смирнова. Его обвиняют в предоставлении недостоверных данных о связях президента США Джо Байдена и его сына Хантера с украинским предприятием Burisma. Об этом сообщает The Associated Press.

«Окружной судья США Отис Райт II в Лос-Анджелесе распорядился задержать Александра Смирнова через несколько дней после того, как он был освобожден другим судьей, а затем повторно арестован во время встречи со своими адвокатами в их офисе в Лас-Вегасе», — говорится в материале.

Смирнов имеет гражданство США и Израиля. Сначала он был задержан 14 февраля по обвинению в даче ложных показаний против Байдена, однако позже его отпустили под залог. Утром 23 февраля экс-информатор вновь был задержан по тому же ордеру. Прокуроры заявляли, что мужчина якобы признал свою связь с российской разведкой.