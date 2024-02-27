В Австрии захотели привлечь страны БРИКС к переговорам по Украине

О необходимости мирных переговоров по ситуации на Украине и необходимости привлекать к этому процессу государства со всех частей света, включая БРИКС, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его аккаунт в социальной сети Х.

«Для возможности достижения мира необходимы переговоры. Для этого Европа должна выйти из своей эхо-камеры и сотрудничать с ключевыми игроками из разных частей света, такими как страны БРИКС и глобальный юг», — написал он.

Нехаммер добавил, что на саммите, созванном лидером Франции Эммануэлем Макроном, он привел в пример нейтральную Австрию.

На упомянутой им конференции в Париже собрались представители десятка европейских стран, в том числе премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Дании Метте Фредериксен, президент Польши Анджей Дуда и премьер Нидерландов Марк Рютте. Цель конференции, по информации, представленной Елисейским дворцом, — «показать России, что поддержка Украины Западом не прекратится».