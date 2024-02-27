В Швеции предсказали реакцию России на вступление страны в НАТО

«Швеция оставляет позади 200 лет нейтралитета и неприсоединения. Это большой шаг, и к нему следует отнестись серьезно, но это также очень естественный шаг, который мы делаем. Членство в НАТО означает, что теперь мы возвращаемся домой, к большому количеству демократий», — сказал премьер-министр Швеции.