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Столтенберг назвал вступление Швеции в НАТО «ясным сигналом» Путину

Вступление Швеции в НАТО является «ясным сигналом» президенту России Владимиру Путину, что двери альянса открыты. Об этом заявил генсек объединения Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Столтенберг назвал вступление Швеции в НАТО сигналом Путину
© globallookpress.com

Ранее сообщалось, что Венгрия ратифицировала соглашение о вступлении Швеции в НАТО. До сих пор Будапешт оставался последним, кто этого не сделал.

«Вступление Швеции также шлет ясный сигнал Путину, что двери НАТО открыты», — сказал Столтенберг, заявив, что президент РФ «добивается прямо противоположного».

По словам генсека альянса, Швеция выгодна объединению в качестве его члена, поскольку имеет современные подводные лодки, истребители и «хорошо оснащенными ВС».

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Кроме того Столтенберг указал на важность географического положения страны, ее роль в Северной Европе и близость к союзникам из Прибалтики и Польши.

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