Столтенберг назвал вступление Швеции в НАТО сигналом Путину

Вступление Швеции в НАТО является «ясным сигналом» президенту России Владимиру Путину, что двери альянса открыты. Об этом заявил генсек объединения Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Венгрия ратифицировала соглашение о вступлении Швеции в НАТО. До сих пор Будапешт оставался последним, кто этого не сделал.

«Вступление Швеции также шлет ясный сигнал Путину, что двери НАТО открыты», — сказал Столтенберг, заявив, что президент РФ «добивается прямо противоположного».

По словам генсека альянса, Швеция выгодна объединению в качестве его члена, поскольку имеет современные подводные лодки, истребители и «хорошо оснащенными ВС».