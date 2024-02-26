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В США готовят резолюцию об отстранении Байдена от власти

Член Конгресса США Кен Бак заявил о намерении внести на рассмотрение Палаты представителей резолюцию об отстранении от власти президента страны Джо Байдена. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на американское СМИ.

В США готовят резолюцию об отстранении Байдена от власти
© EPA / ТАСС

Главным рычагом в решении станет 25-я поправка к конституции США, которая допускает начало процесса отстранения главы государства, если большинство чиновников и вице-президент признают его неспособным выполнять свои функции. По словам Бака, весомым основанием для этого является доклад спецпрокурора Роберта Хера по делу об обращении с секретными документами, где Байден охарактеризован в качестве «пожилого человека с плохой памятью».

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Конгрессмен считает, что данный вывод «отражает неспособность действующего президента США успешно выполнять важнейшие обязанности в качестве главы своей администрации».

Напомним, что общественность не первый месяц подвергает сомнению способности Байдена выполнять обязанности лидера страны. В частности, ранее врач бывших президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон призвал его пройти тест на когнитивные способности и отчитаться о результатах.

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