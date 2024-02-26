Парламент Венгрии избрал нового президента страны
Парламент Венгрии избрал новым президентом Венгрии председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока. Об этом сообщает «РИА Новости».
Кандидатуру Шуйока поддержали 134 депутата парламента, пять выступили против, оппозиция в голосовании не участвовала. В должность он вступит 5 марта.
Ранее венгерский парламент единогласно принял отставку уже бывшего президента страны Каталин Новак. Заявление о сложении с себя данных полномочий она подала самостоятельно 10 февраля после разразившегося в республике скандала на фоне ее решения помиловать мужчину, осужденного за помощь в сокрытии дела о сексуальном насилии в детском доме. Комментируя свои действия, Новак признала, что была неправа.
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