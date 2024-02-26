Парламент Венгрии избрал нового президента страны

Кандидатуру Шуйока поддержали 134 депутата парламента, пять выступили против, оппозиция в голосовании не участвовала. В должность он вступит 5 марта.

Ранее венгерский парламент единогласно принял отставку уже бывшего президента страны Каталин Новак. Заявление о сложении с себя данных полномочий она подала самостоятельно 10 февраля после разразившегося в республике скандала на фоне ее решения помиловать мужчину, осужденного за помощь в сокрытии дела о сексуальном насилии в детском доме. Комментируя свои действия, Новак признала, что была неправа.