Сын Байдена пообещал отказаться от алкоголя ради переизбрания отца
Сын президента США Джо Байдена Хантер заявил, что намерен вести здоровый образ жизни ради того, чтобы его отец победил на предстоящих выборах главы государства. Задачу не злоупотреблять алкоголем Хантер назвал критически важной в предвыборный период.
Сын президента выразил уверенность, что его трезвый образ жизни поможет отцу переизбраться. Хантер признался, что считает отказавшихся от алкоголя людей своим источником вдохновения.
«Может быть, это последнее испытание для выздоравливающего зависимого - я не знаю», - сказал он в интервью порталу Axios.
Министерство юстиции США в феврале сообщило об обнаружении в телефоне Хантера фотографий, доказывающих употребление наркотиков. Отмечается, что снимки могли быть сделаны в 2018 году, передает «Радиоточка НСН».