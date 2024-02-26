В НАТО отреагировали на ратификацию Венгрией протокола о приеме Швеции в альянс
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал ратификацию парламентом Венгрии заявки Швеции на вступление в альянс. Он пояснил, что членство Швеции якобы сделает блок «сильнее и безопаснее», пишет РИА «Новости».
Напомним, что Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации. Заявка Хельсинки была одобрена всеми странами альянса, заявку Стокгольма отказались поддержать Турция и Венгрия.
Анкара в январе 2024 года, после длительных переговоров и консультаций, ратифицировала членство Швеции в альянсе. Вслед за ней одобрила заявку Швеции Венгрия.
«Я приветствую голосование венгерского парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО», — подчеркнул Столтенберг.
Генсек констатировал, что «членство Швеции сделает нас [альянс] сильнее и безопаснее».
Ранее военные эксперты сообщили, что вступление северного королевства в блок не приведет к изменению ситуации в макрорегионе в связи с тем, что военные Швеции на протяжении многих лет участвуют в учениях и инициативах альянса.
Вместе с тем, пояснили они, США получат право на законной основе создавать военные базы на территории королевства, размещать на них разведывательные самолеты и средства ПВО.