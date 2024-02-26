В НАТО отреагировали на ратификацию Венгрией протокола о приеме Швеции в альянс

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал ратификацию парламентом Венгрии заявки Швеции на вступление в альянс. Он пояснил, что членство Швеции якобы сделает блок «сильнее и безопаснее», пишет РИА «Новости».

Напомним, что Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации. Заявка Хельсинки была одобрена всеми странами альянса, заявку Стокгольма отказались поддержать Турция и Венгрия.

Анкара в январе 2024 года, после длительных переговоров и консультаций, ратифицировала членство Швеции в альянсе. Вслед за ней одобрила заявку Швеции Венгрия.

«Я приветствую голосование венгерского парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО», — подчеркнул Столтенберг.

Генсек констатировал, что «членство Швеции сделает нас [альянс] сильнее и безопаснее».

Ранее военные эксперты сообщили, что вступление северного королевства в блок не приведет к изменению ситуации в макрорегионе в связи с тем, что военные Швеции на протяжении многих лет участвуют в учениях и инициативах альянса.