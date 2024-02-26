НАТО обещала поддержать Молдавию в случае присоединения Приднестровья к РФ

В НАТО пообещали поддержать Молдавию в случае присоединения ПМР к РФ
Североатлантический альянс поддержит Молдавию в случае присоединения непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) к России, заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее председатель парламента ПМР Александр Коршунов заявил журналистам, что в Тирасполе в среду, 28 февраля, пройдет съезд депутатов всех уровней. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев уточнил, что предстоящий съезд обусловлен давлением властей Молдавии на ПМР.
Замгенсека предположил, что депутаты после заседания огласят ряд экономических решений. В частности, парламентарии могут сообщить о намерении подписать новые торговые соглашения между Россией и Приднестровье.
Кроме того, напомнил Джоанэ, в 2006 году в ПМР прошел референдум, на котором 96,62% населения высказались за присоединение к России.
«Если Россия будет стремиться к присоединению Приднестровья, если это произойдет, НАТО осудит эти шаги и продолжит поддерживать Молдавию. Эта маленькая страна важна для нас», — пояснил чиновник.