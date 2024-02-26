Парламент Венгрии единогласно принял отставку президента страны Новак

Парламент Венгрии единогласно принял отставку президента страны Каталин Новак. Об этом стало известно в понедельник, 26 февраля.

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В ходе своего первого после зимних каникул заседания, которое транслировалось национальным телевидением, депутаты единогласно одобрили заявление главы государства о сложении полномочий, передает ТАСС.

Новак объявила о своей отставке 10 февраля. Как сообщалось, причиной тому послужило помилование человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии. Венгерский президент признала, что допустила непростительную ошибку, после чего решила покинуть свой пост.

Правящие партии, имеющие в парламенте большинство в две трети голосов, предложили занять место Новак 67-летнего председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока. Голосование по его кандидатуре состоится в понедельник в течение дня.