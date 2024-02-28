Белоруссия обвинила Евросоюз во вмешательстве во внутренние дела

Евросоюз (ЕС) введением санкций и заявлениями о выборах в Белоруссии безуспешно пытается вмешаться во внутренние дела республики. В этом ЕС обвинило белорусское Министерство иностранных дел (МИД), передает ТАСС.

«МИД Беларуси изучены однотипные заявления Евросоюза и отдельных стран-членов в связи с состоявшимися в нашей стране выборами. Приняты во внимание очередные заключения Совета ЕС и решение о продлении незаконных санкций», — говорится в заявлении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что все «указанные тексты с заранее заготовленными выводами» не содержат ничего нового и рассматриваются как безуспешные попытки вмешательства во внутренние дела Минска.