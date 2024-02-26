Алиев заявил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении

«Если Азербайджан считает Армению "западным Азербайджаном", а также в свете недавней атаки это невозможно, на данный момент этот мир немыслим. Если брать в расчет заявления Азербайджана, можно сделать вывод, что новая атака против Армении очень вероятна. И недавняя атака Азербайджана — мы потребовали расследования, но несмотря на это Азербайджан использует ситуацию, чтобы подпитывать свою риторику. Все это заставляет нас думать, что Азербайджан готовит новую атаку против Армении», — заявил Пашинян.