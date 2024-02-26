Алиев заявил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Баку нет территориальных претензий к Армении. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление он сделал во время встречи с представителями общественности Ходжалинского района. Алиев добавил, что власти Армении также должны отказаться от территориальных претензий к Азербайджану.
«Армения и ее покровители считали, что их никто не накажет. Они ошибались, ошибаются и сегодня. Армения, которая пытается найти нового хозяина, кидается в чьи-то объятия, должна знать, что единственный путь для нее – это принять все условия Азербайджана и отказаться от территориальных претензий к Азербайджану. У нас нет притязаний на территорию Армении», — заявил он.
При этом ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан продолжает считать его страну частью собственной территории. По мнению Пашиняна, в ближайшем будущем это может стать причиной новой эскалации конфликта между странами.
«Если Азербайджан считает Армению "западным Азербайджаном", а также в свете недавней атаки это невозможно, на данный момент этот мир немыслим. Если брать в расчет заявления Азербайджана, можно сделать вывод, что новая атака против Армении очень вероятна. И недавняя атака Азербайджана — мы потребовали расследования, но несмотря на это Азербайджан использует ситуацию, чтобы подпитывать свою риторику. Все это заставляет нас думать, что Азербайджан готовит новую атаку против Армении», — заявил Пашинян.