Конгресс США начал расследование против сенатора из-за помощи ВСУ

Старший советник Сената в Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия) при Конгрессе США Кайл Паркер находится под следствием федеральных властей из-за военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщила газета The New York Times.

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Как отмечается в документах, попавших в распоряжение издания, законодатель "находится под следствием из-за его частых поездок в зону боевых действий на Украине". Кроме прочего, сенатора обвиняют в неофициальной передаче украинским солдатам снайперского снаряжения на общую сумму $30 тыс. Издание, ссылаясь на конфиденциальный доклад директора и главного юрисконсульта комиссии, сообщает, что передача вооружений "может сделать Паркера незарегистрированным иностранным агентом". Чиновник, как отмечается в докладе, находился на поле боя "в камуфляжной форме и использовал знаки различия ВСУ".

Председатель Хельсинкской комиссии Джо Уилсон, по информации газеты, после появления новостей о начале следствия рекомендовал уволить Кайла Паркера. По мнению республиканца Уилсона, дальнейшая работа советника может угрожать национальной безопасности страны.