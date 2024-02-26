В Ереване неизвестные заложили взрывчатку у офиса правящей партии

В столице Армении Ереване неизвестные заложили взрывчатку близ рядом с одним из офисов правящей партии на улице Гюльбенкяна. Об этом сообщает Sputnik Армения в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

К месту событий прибыло большое количество сотрудников правоохранительных органов во главе с начальником полиции Арамом Ованнисяном. Взрывное устройство было обнаружено и обезврежено.

Отмечается, что несколько дней назад на этой же улице было найдено еще одно взрывное устройство. Тогда взрывчатка была найдена у офиса депутата Гургена Арсеняна.