Генсек ООН предупредил о риске эскалации конфликта на Украине

"Я не ссылался на втягивание других государств в войну как таковую". "Очевидно, что это тот конфликт, который продолжается и продолжается, а когда конфликт продолжается, то всегда есть риск эскалации", - подчеркнул он. "Может быть использовано больше оружия, что крайне опасно", - констатировал генсек.