Figaro: почти половина французов экономит на гигиене из-за роста цен

Почти каждый второй француз экономит на гигиене из-за роста цен. Об этом сообщает местная газета Figaro со ссылкой на результаты исследования ассоциации Dons solidaires.

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Отмечается, что отказываться от привычных средств приходится не только бедным гражданам, но и «более разнообразной публике». Чаще всего экономят французы на дезодорантах, стиральном порошке, бритвах и зубных щетках. Кроме того, 40% жительниц Франции перестали покупать косметику.

Эксперты отмечают, что доля экономящих за последний год выросла — в 2023 году она составляла 34%. Наиболее уязвимы к инфляции оказались молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.