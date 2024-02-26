Байден издаст указ для запрета передачи личных данных граждан США в Китай

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на этой неделе издаст указ, запрещающий массовую передачу конфиденциальных данных граждан США в зарубежные страны, прежде всего в Китай . Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Указ призван запретить брокерам данных и другим компаниям продавать доступ к крупным хранилищам геолокационной, геномной и другой конфиденциальной личной информации покупателям в "странах, вызывающих обеспокоенность", таких как Китай, Россия и Иран», — отмечает издание.

Чиновники в США долгое время были обеспокоены тем, что конфиденциальная информация может быть законно приобретена в интернете у так называемых брокеров данных для дальнейшего шантажа или шпионажа, направленного против американских должностных лиц или военных.