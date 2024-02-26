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Названа дата встречи глав МИД Армении и Азербайджана

Встреча главы Министерства иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и его коллеги из Азербайджана Джейхуна Байрамова пройдет в Берлине 28-29 февраля. Об этом в разговоре с ТАСС заявила официальный представитель армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.

Названа дата встречи глав МИД Армении и Азербайджана
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Встреча делегаций Еревана и Баку, состоится «согласно договоренности, достигнутой на трехсторонней встрече, состоявшейся в Мюнхене», — заявила пресс-секретарь.

17 января президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Германии Олаф Шольц встретились в ходе Мюнхенской конференции по безопасности и обсудили вопросы продолжения переговорного процесса.

Ранее о встрече министров иностранных дел закавказских республик сообщил также глава дипломатического ведомства Азербайджана Байрамов.

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