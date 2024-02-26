Россию пригласят в Швейцарию для участия в мирной конференции по Украине
Россию планируют пригласить в Швейцарию для участия в мирной конференции по Украине. С таким заявлением выступил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис, передает РИА Новости.
По словам представителя ведомства, Россия вряд ли примет участие в этой первой конференции, «но она будет приглашена».
«С другой стороны, цель состоит в том, чтобы на этом пути мы могли сойтись, в том числе и с участием России. Поэтому мы должны представить, что на этом пути будет несколько шагов», - подчеркнул Кассис.
Он также указал на наличие у стран БРИКС мирных планов по Украине.
Ранее швейцарский президент Виола Амхерд заявила, что Владимир Зеленский выступил за организацию мирного саммита по Украине. По словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской «формулы мира».
Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждать планы мирного урегулирования на Украине без участия России «несерьезно».