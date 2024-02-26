Орбан озвучил дату, когда Венгрия одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО

Парламент Венгрии ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО уже сегодня. Об этом сообщил премьер-министр Виктор Орбан законодателям во время открытия весенней сессии парламента, в преддверии голосования по вопросу о членстве Швеции в НАТО, передает Reuters.

Венгрия станет последней страной из 31 члена альянса, ратифицировавшей членство Швеции, после нескольких месяцев затягивания этого процесса.

Ранее он сообщал, что парламент страны собирается одобрить соглашение во время начала весенней сессии.