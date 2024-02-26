В кабмине ФРГ считают, что встреча по Украине в Париже пошлет "сигнал Путину"

"Канцлер [Олаф Шольц] примет сегодня участие в конференции по поддержке Украины в Париже. Речь идет о рабочей встрече на уровне глав государств и правительств, которая состоится по приглашению президента Макрона", - сказала она. "Во время переговоров будет обсуждаться оказание помощи Украине в вопросах обороны. Встреча снова дает возможность направить ясный сигнал о европейской сплоченности и решимости как украинскому населению, так и российскому президенту Путину", - утверждала Хофман.