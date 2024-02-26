$92.75+0.31100.44+0.55
Войти в почту

Зеленский: Киев и Париж обсуждают возможность передачи истребителей Mirage

Владимир Зеленский заявил, что Украина обсуждает с Францией возможность передачи Киеву истребителей Mirage. Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу LCI.

Зеленский заявил, что обсуждает передачу Украине истребителей Mirage
© globallookpress.com

Ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко опровергал слухи о возможной передаче Киеву французских истребителей Mirage 2000D. Дипломат отмечал, что украинские власти обсуждают с западными странами разные варианты, однако «если что-то и делается, то в тишине».

Представители прессы спросили у Зеленского, думает ли он о том, что Париж может передать Киеву свои истребители.

«Да, мы говорим об истребителях», — ответил он.

Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах. В общей сложности на вооружении Франции стоят 225 таких самолетов. Кроме того, они имеются у Греции, Египта, Индии, Катара, ОАЭ и Перу.

В Киеве пожаловались на долгие поставки оружия на Украину

Отметим, что недавно спикер воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат опровергал возможную передачу Киеву Mirage 2000. По его словам, украинские власти направили свои усилия на получение американских истребителей F-16. Под них уже готовится инфраструктура, а обслуживать сразу несколько типов самолетов и обучать для них пилотов будет затруднительно.

В мире
Военные новости
Вадим Омельченко
Юрий Игнат
Владимир Зеленский
Киев
Украина
Франция
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости