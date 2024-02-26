Зеленский заявил, что обсуждает передачу Украине истребителей Mirage

Владимир Зеленский заявил, что Украина обсуждает с Францией возможность передачи Киеву истребителей Mirage. Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу LCI.

Ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко опровергал слухи о возможной передаче Киеву французских истребителей Mirage 2000D. Дипломат отмечал, что украинские власти обсуждают с западными странами разные варианты, однако «если что-то и делается, то в тишине».

Представители прессы спросили у Зеленского, думает ли он о том, что Париж может передать Киеву свои истребители.

«Да, мы говорим об истребителях», — ответил он.

Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах. В общей сложности на вооружении Франции стоят 225 таких самолетов. Кроме того, они имеются у Греции, Египта, Индии, Катара, ОАЭ и Перу.