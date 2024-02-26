Полиция в Брюсселе, где проходит встреча министров сельского хозяйства ЕС, применила слезоточивый газ против протестующих фермеров. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, участники акции протеста попытались прорваться в квартал, где проходит встреча глав аграрных ведомств ЕС, начались столкновения с полицией.

На кадрах, которые опубликовало издание, видно, что люди бегут от брошенных им под ноги дымовых шашек. А белый дым заволакивает проезжую часть между домами.

Полиция также применила водометы, однако пока не на полную мощность, а лишь поливая протестующих сверху, сообщает ТАСС.

Ранее европейские страны захлестнула волна протестов фермеров, недовольных сельскохозяйственной политикой Брюсселя. Речь идет о Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии и Польше. Фермеры, среди прочего, выступают против роста стоимости дизеля, новых «зеленых» правил ЕС, а также более дешевого украинского продовольствия, заполонившего европейские рынки.