Лукашенко призвал ЕАЭС перенять опыт интеграции Союзного государства

«Мы заинтересованы вместе с Россией, чтобы ЕАЭС больше перенимал опыта у Союзного государства — то, что приемлемо для ЕАЭС (...) сами обстоятельства подталкивают нас к более тесному сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза», — заявил белорусский лидер.