Генсек ООН объявил о новой программе организации

Генеральный секретарь ООН объявил о запуске программы по вопросам защиты прав человека, инициатива будет направлена на ее повсеместное соблюдение государствами-членами. Об этом он заявил в ходе выступления на открытии 55-й сессии Совета ООН по правам человека, слова генсека ООН приводит ТАСС.