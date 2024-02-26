Экс-командир "Беркута" заявил, что силовики были готовы остановить "майдан"

"Чтобы все это остановить нужно было два-четыре часа, а потом уже чисто техническое. Разгребайте, увозите и принимайте всех людей. <…> Все были на стороне президента, все силовые структуры, я имею в виду, и внутренние войска, и армия, и СБУ, и МВД, все были в одной упряжке. <…> Почему не остановили? Потому что не хватило силы воли и духа президенту. Уже сейчас [Януковича] можно сравнить с президентом Беларуси [Александром] Лукашенко. Он взял автомат и пошел к силовикам и сказал: "Я с этой земли никуда не уйду". Януковичу даже не надо было к нам приходить, просто дать команду", - сказал Абисов в ходе пресс-конференции о возвращении Крыма в состав РФ.