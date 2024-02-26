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Трамп намерен отобрать «украинский козырь» Байдена

Провал украинского контрнаступления побудил республиканцев и проводящего предвыборную кампанию бывшего президента США Дональда Трампа акцентировать внимание на том, что многомиллиардная помощь Киеву не работает. Это сделано, чтобы забрать у нынешнего главы Белого дома Джо Байдена очень важную для него «украинскую карту», приходит к выводу ливанское издание Asas Media.

При этом европейских союзников США по НАТО все больше тревожит то, что Трамп заявил о намерении прекратить защищать страны альянса, если те не увеличат свои расходы на оборону до целевого показателя 2% от ВВП.

«Сомнения по поводу важности НАТО и его будущего останется темой, вызывающей беспокойство у Европы, и острой проблемой для Вашингтона», - уверены журналисты.

«Не стоит ждать прекращения огня на Украине»

В странах Запада крепнет уверенность, что Киев не в состоянии победить в конфликте с Россией, что поднимает вопрос о дальнейших действиях Североатлантического альянса, условиях мирного соглашения и судьбе Украины как страны, отмечает гонконгское издание Asia Times.

Несмотря на то, что президент России внес предложение о прекращении огня, достижение соглашения по этому вопросу осложняется нежеланием российских властей договариваться с «враждебно настроенным украинским режимом», требованием о создании буферной зоны и позицией Владимира Зеленского, загнавшего себя «в тупик», проведя через Раду указ о запрете переговоров с Москвой. При этом пока неясной остается позиция НАТО. Альянс «не в состоянии физически освободить Украину при помощи своих сухопутных войск», однако может ударить по Калининграду или союзной с Россией Белоруссией, говорится в статье

«Киев скрывает данные о военных потерях»

Киев впервые с начала конфликта представил официальную оценку военных потерь, сообщив, что за два года погибла 31 тысяча украинских военнослужащих. Именно эта цифра была названа Владимиром Зеленским на пресс-конференции в Киеве, пишет The Washington Post.

Однако американские журналисты обратили внимание на то, что эти данные не могут быть «проверены независимо».

«Киев тщательно скрывает данные о потерях, чтобы не подорвать моральный дух населения», - говорится в статье.

Россия сотворила «чудо» на фоне санкций

Россия никогда не подвергалась таким жестким санкциям со стороны Европы и США, как после начала военной операции на Украине. Однако они не только не смогли обрушить российскую экономику, наоборот, Россия обогнала Евросоюз по темпам роста. Как Москве удалось сотворить экономическое «чудо», разбиралось издание Capital.

Санкции «не работают», а россияне не ощущают каких-либо изменений, констатировали журналисты. Такое «чудо» объясняется тем, что Москва начала подготовку задолго до экономического удара со стороны Запада, оценив те санкции, которые были введены после присоединения Крыма. В России была создана альтернатива SWIFT и Visa, в области сельского хозяйства зависимость от импорта мяса была снижена с 50% до 6%, а по экспорту пшеницы страна «побила рекорды». Кроме того, многие страны начали обходить санкции, а Китай и Индия стали крупнейшими ранками сбыта российской нефти.

«Думаю, через три или четыре года западные санкции перестанут оказывать хоть какой-то эффект», - заявил изданию научный сотрудник Исследовательского центра в области международной экономики Карл Греку.

Что ждет Западную Европу к 2050 году?

Обозреватель французского издания L’Opinion Эммануэль Саль попытался представить, как будет выглядеть Европа в 2050 году, если «воспользовавшись разочарованием европейского населения», Россия сумеет переломить текущую ситуацию.

По мнению обозревателя, возрождение экономических связей между Германией и Россией позволит Берлину вновь рассчитывать на дешевую энергию и иметь профицитный бюджет, а химические и автомобильные конгломераты вложат «огромные средства в Восток, получая выгоду от субсидий и налоговых льгот». При этом выгоду от сотрудничества получит и Париж, где «привлекательность крупного российского рынка быстро возьмет верх над европейским энергетическим проектом».