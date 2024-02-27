Расследование подрывов «Северных потоков» продолжается в Германии

Генеральная прокуратура Германии продолжает расследование подрывов «Северных потоков». Об этом сообщили в ведомстве ТАСС в ответ на запрос агентства.

При этом он не стал отвечать на вопрос, поделились ли какой-либо информацией с Германией Швеция и Дания, которые проводили собственное расследование.