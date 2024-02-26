СМИ: польские фермеры заблокировали движение на границе с Германией

Польские аграрии в рамках всеобщей акции протеста заблокировали проезд грузовиков на трассе A2 в населенном пункте Свецко вблизи границы с Германией . Об этом сообщила радиостанция RMF24 .

По ее данным, протестующие фермеры вывели на обе стороны проезжей части сельскохозяйственную технику, тем самым создав коридор, через который может проехать только легковой автотранспорт. Аграрии требуют приезда премьер-министра Дональда Туска на переговоры. Протестующие также выступают против политики Евросоюза, предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов сельхозпроизводителями. Отмечается, что блокада границы должна продлиться до 13:00 по местному времени (15:00 мск).