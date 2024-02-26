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СМИ: польские фермеры заблокировали движение на границе с Германией

Польские аграрии в рамках всеобщей акции протеста заблокировали проезд грузовиков на трассе A2 в населенном пункте Свецко вблизи границы с Германией. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

СМИ: польские фермеры заблокировали движение на границе с Германией
© globallookpress.com

По ее данным, протестующие фермеры вывели на обе стороны проезжей части сельскохозяйственную технику, тем самым создав коридор, через который может проехать только легковой автотранспорт. Аграрии требуют приезда премьер-министра Дональда Туска на переговоры. Протестующие также выступают против политики Евросоюза, предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов сельхозпроизводителями. Отмечается, что блокада границы должна продлиться до 13:00 по местному времени (15:00 мск).

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду погранпунктов на границе с Украиной. Они требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс". Протест поддержан руководством Минсельхоза Польши.

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