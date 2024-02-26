CNN: Мехико останется без воды уже в ближайшие месяцы

Столица Мексики Мехико может остаться без воды уже в ближайшие месяцы. Как сообщает CNN, к водному кризису привели хаотичная городская застройка, негерметичная инфраструктура и неблагоприятные погодные условия.

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Мехико, население которого почти достигло 22 млн человек, расположен на высоте более 2200 метров над уровнем моря. Город построен на глинистой почве бывшего дна высокогорного озера, подвержен землетрясениям и уязвим к изменению климата. Порядка 60% воды в столицу Мексики поступает из подземного водоносного слоя, однако добыча оттуда в последние годы ускорилась и восполняться почва не успевает. Еще 40% ресурса поставляют из источников за пределами города, однако из-за большого числа утечек этот процесс нельзя назвать эффективным.

Несколько аномально засушливых лет и повышение глобальной температуры усилили нагрузку на систему водоснабжения, которая перестала справляться со спросом населения. В результате властям пришлось вводить ограничения на подачу ресурса. Как отметил эксперт по климату, сотрудник Национального автономного университета Мексики (UNAM) Кристиан Домингес Сармьенто, крупные осадки ожидаются лишь через четыре месяца, тогда как уже сейчас жители некоторых районов испытывают серьезную нехватку воды.