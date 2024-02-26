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NYT: американский сенатор подставил себя и Украину из-за помощи ВСУ

Американский сенатор Кайл Паркер попал под следствие из-за помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). В настоящее время его могут посчитать иностранным агентом, а его действия поставят под угрозу будущую помощь Киеву. Об этом сообщила газета The New York Times.

СМИ: американский сенатор подставил себя и Украину из-за помощи ВСУ
© globallookpress.com

«Высокопоставленный сотрудник Капитолийского холма Кайл Паркер <…> находится под следствием Конгресса по поводу его частых поездок в зоны боевых действий на Украине и предоставления, по его словам, снайперского снаряжения на сумму 30 тысяч долларов ее вооруженным силам», — говорится в сообщении газеты.

Отмечается, что передача вооружений может сделать Паркера незарегистрированным иностранным агентом.

Кроме того, в газете пишут, что председатель комиссии, республиканец Джо Уилсон, рекомендовал уволить Паркера в целях защиты национальной безопасности. В своем письме Уилсон предупредил, что скандал в комиссии может поставить под угрозу будущую помощь Украине.

Сенат США 12 февраля в ходе голосования поддержал проект о помощи Украине и Израилю. 70 сенаторов проголосовали за принятие законопроекта, тогда как 29 — против. В скором времени документ поступит на рассмотрение Палаты представителей, где ранее выражали скептическое к нему отношение. При этом президент Украины Владимир Зеленский обещал, что ВСУ не будут использовать западное оружие для атак вне зоны СВО — в тыл России.

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