СМИ: американский сенатор подставил себя и Украину из-за помощи ВСУ

Американский сенатор Кайл Паркер попал под следствие из-за помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). В настоящее время его могут посчитать иностранным агентом, а его действия поставят под угрозу будущую помощь Киеву. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Высокопоставленный сотрудник Капитолийского холма Кайл Паркер <…> находится под следствием Конгресса по поводу его частых поездок в зоны боевых действий на Украине и предоставления, по его словам, снайперского снаряжения на сумму 30 тысяч долларов ее вооруженным силам», — говорится в сообщении газеты.

Отмечается, что передача вооружений может сделать Паркера незарегистрированным иностранным агентом.

Кроме того, в газете пишут, что председатель комиссии, республиканец Джо Уилсон, рекомендовал уволить Паркера в целях защиты национальной безопасности. В своем письме Уилсон предупредил, что скандал в комиссии может поставить под угрозу будущую помощь Украине.