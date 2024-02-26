В Киеве заявили, что Кузьминов в Испании пользовался «планом защиты»

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью испанской El Mundo заявил, что Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет и 13 февраля, как предполагается, был найден мертвым в Испании, пользовался «планом защиты», а в королевстве есть «русская мафия».

По его словам, пилот, который пользуется планом защиты, вынужден менять свою жизнь и избегать контактов, чтобы остаться в живых, и «это все равно с ним происходит», передает ТАСС.

Подоляк добавил, что благодаря углубленному расследованию Испания должна продемонстрировать, кто должен заплатить за это преступление.

Ранее испанская газета Mundo сообщила, что найденный мертвым в Испании российский перебежчик Максим Кузьминов провел в муниципалитете Вильяхойос от силы несколько дней.