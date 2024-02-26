Медведчук назвал три главных урока майдана

"Украинский "майдан" дал миру несколько уроков. Урок первый: политическими протестами могут воспользоваться внешние силы в своих целях", - пишет он в статье "Уроки украинского майдана - 10 лет спустя", опубликованной на платформе "Смотрим.ру". Политик уверен, что если бы организаторы "майдана" сразу публично объявили о тех целях, которые они достигли, то собрать людей на такую акцию не удалось бы. По его словам, большинство людей выходили на "майдан" не за западный вектор страны, а просто выразить общее недовольство властью. Но этими людьми прикрылись организаторы государственного переворота, а их жизнь никто улучшать не собирался. В итоге спустя десять лет граждане Украины стали жить не лучше, а намного хуже, Украина так и не достигла уровня 2013 года в экономической и социальной сферах. "Страна скатилась в пропасть и стала самой бедной в Европе, <...> Украина <...> стремительно деградировала во всем", - подчеркивает лидер движения.