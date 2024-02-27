<p>Немецкий канцлер <strong>Олаф Шольц</strong> выразил недовольство сложившимся <strong>дисбалансом</strong> в западной помощи Украине, подчеркнув, что союзники по НАТО уделяют слишком много внимания поставкам дальнобойного оружия, например ракет <strong>Taurus.</strong> По его мнению, украинская армия остро нуждается в боеприпасах и другой военной технике, цитирует политика <strong>Tagesspiegel.</strong></p> <p>Также канцлер особо отметил, что Германия не намерена поставлять Украине ракеты <strong>Taurus,</strong> опасаясь эскалации конфликта и втягивания НАТО в прямое столкновение с <strong>Россией.</strong> При этом принятая бундестагом резолюция о предоставлении дальнобойного оружия Киеву не упоминает данные ракеты. <strong>Шольц</strong> подчеркнул, что первостепенной задачей является увеличение помощи <strong>украинским беженцам</strong> и финансирование восстановления разрушенной инфраструктуры. </p> <p><a href="https://csn-tv.ru/posts/id262576-smi-olafa-sholtsa-vyveli-iz-sebja-trebovanija-po-pomoschi-ukraine" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a> отмечает, что его заявление вызвало неоднозначную реакцию среди <strong>политиков</strong> и <strong>экспертов.</strong> Одни считают, что такая позиция канцлера обоснована и разумна, а поставки дальнобойного оружия могут усугубить ситуацию и привести к прямому конфликту между <strong>НАТО</strong> и <strong>Россией.</strong> Другие же полагают, что отказ от предоставления дальнобойного оружия может привести к ослаблению Украины.</p> <p>Помимо этого, <strong>Шольц</strong> объявил о дополнительной финансовой поддержке для Украины в размере <strong>2 млрд евро</strong>, которая будет направлена на закупку гуманитарной помощи, восстановление инфраструктуры и проведение реформ. Таким образом, позиция канцлера по вопросу поставок дальнобойного оружия Украине обусловлена как <strong>опасениями эскалации конфликта,</strong> так и необходимостью сфокусироваться на предоставлении Украине наиболее необходимой <strong>финансовой поддержки.</strong></p>